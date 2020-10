Jovem sai para encontrar namorada e desaparece em Manaus

Manaus/AM - Bruno Silva dos Santos, 23, está desaparecido desde a noite de domingo (18), quando saiu de casa, na rua Sócrates, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital, para ir até à casa da namorada.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, a mãe de Bruno, Maria Socorro da Silva, 56, informou que seu filho saiu de casa para ir até à casa da namorada, mas não disse o endereço exato. Desde então, não retornou e nem entrou em contato com a família. Ela ainda não conseguiu falar com a namorada.Bruno possui uma tatuagem na nuca, com a descrição ‘Christian’, e no dia em que desapareceu, usava camisa cor de vinho, bermuda verde e sandálias na cor preta.

A família está desesperada e pede a quem tiver informações sobre a localização de Bruno, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família dele pelo número (92) 99125-8653.