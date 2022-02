Jovem morreu ao tentar salvar irmão que não conseguiu sair de casa em chamas em Manaus

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o pai dos quatro irmãos, de 43 anos, não estava no imóvel no momento do incêndio. Ao que tudo indica, o fogo iniciou devido a curto circuito no ventilador.

Sidcley conseguiu sair da casa de dois andares em chamas, mas notou que o irmão ainda estava no imóvel. Ele então retornou, mas o corpo do jovem já estava carbonizado.

