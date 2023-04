Jovem é baleado durante partida de futebol em quadra do CSU em Manaus

De acordo com informações de testemunhas à polícia, o jovem estava jogando bola em uma das quadras quando um suspeito chegou no local e efetuou disparos contra ele. A vítima foi atingida com tiros na perna e no braço.

Manaus/AM - Um jovem de 19 anos foi baleado, nesta segunda-feira (17), durante uma partida de futebol em uma quadra do CSU, no Parque Dez de Novembro, na zona centro-sul de Manaus.

