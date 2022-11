Jovem autista desaparece em Manaus e família faz apelo para encontrá-lo

Segundo informações, Carlison, que tem transtorno do espectro autista (TEA), aproveitou o momento em que familiares descansavam no quarto e saiu sem avisar; ele ainda chegou a colocar a chave debaixo da porta.

Manaus/AM - Carlison Rocha Lopes, de 26 anos, desapareceu na tarde desta quinta-feira (10), no conjunto Viver Melhor III, no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.