Jogos Estudantis dos Institutos Federais encerram nesta terça em Manaus

Manaus/AM - Os Jogos Estudantis dos Institutos Federais - Etapa Norte (JIF Norte 2023) encerram nesta terça-feira (26). Oevento acontece em Manaus e reune 750 atletas representando os estados do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins e Amapá. O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) atuou como anfitrião do JIF Norte, com a execução realizada pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do Instituto Federal do Amazonas (Faepi).

O reitor do Ifam, professor Jaime Cavalcante, destacou o momento de integração entre os institutos federais da região Norte. “Nesse momento, estamos reunindo duas ações das mais importantes para a formação de nossos jovens, que é o esporte atrelado à educação. São dois elementos que precisam andar de mãos juntas para que possamos realmente formar nossos jovens, formando não apenas na formação técnica para ter uma vaga no mercado de trabalho, mas na formação humana. Uma formação integral que dê aos nossos jovens dignidade e que eles possam não só por meio do ensino, pesquisa e extensão, mas por meio da arte e da cultura, do lazer e do esporte contribuir para o desenvolvimento da região amazônica porque ela existe, nós existimos”, afirmou o reitor.

Nível técnico

Avânia Araújo, presidente da comissão organizadora do JIF Norte, enalteceu o nível técnico das equipes da Região Norte que disputam a etapa em Manaus. “Foram jogos de alto nível e com certeza a equipe campeã que representará o Norte na etapa nacional em Fortaleza em outubro irá muito bem representar o Norte. Porque tem umas equipes bem preparadas, é um bom nível técnico e tenho certeza que o Norte vai fazer muito bonito na etapa nacional como sempre fazemos. Durante os anos que existem esses jogos, a etapa Norte sempre faz muito bonito na etapa nacional”, avaliou a coordenadora.

Sucesso

Para a diretora da Faepi, Luana Monteiro, o evento realizado em Manaus é um sucesso. “Os Jogos terminam amanhã e até o momento as expectativas foram atendidas”, frisou a diretora.

De acordo com o gerente de projetos da Faepi, Elton Aleme, os Jogos iniciaram no último dia 21. A competição integrou 11 modalidades esportivas como atletismo, natação, handebol, futsal, futebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, xadrez, tênis de mesa e judô. “São todos os estados da Região Norte. Cada delegação tem em média 100 atletas participando dos Jogos. No total, são 750 atletas que participam diretamente, que estão disputando as modalidades. O Amazonas tem representantes tanto da capital quanto do interior”, disse Elton.

Elton Aleme explicou que a Faepi é a responsável por executar o JIF – Etapa Norte. “A Faepi tem como finalidade apoiar as ações das instituições que ela tem como referência, neste caso estamos apoiando os Jogos, onde fica responsável por toda a estrutura administrativa, financeira, para que o evento possa acontecer. Desde a disponibilização de águas para os atletas, fisioterapeutas, equipe médica, ambulância, hospedagem, alimentação, lanche, transporte, tudo que é necessário para que esses atletas tenham condições de disputar as modalidades e que possam fazer com qualidade”, explicou.

As últimas partidas e finais ocorrem nesta terça, na Arena Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus, no Ifam Zona Leste, e na Vila Olímpica de Manaus, zona centro-oeste. A cerimônia de encerramento dos Jogos ocorrerá às 18h30 no Clube do Trabalhador (Sesi), bairro São José 1, zona leste de Manaus.