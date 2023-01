Jogo do Peladão termina com confusão entre árbitro e jogadores em Manaus

Manaus/AM - Na tarde deste domingo (22), a rodada do Peladão, campeonato de futebol amador disputado em Manaus, teve tiroteio em campo na Zona Leste, que levou a morte de duas pessoas, e também houve registro de agressão entre árbitro e jogadores no Campo da Ulbra, na Zona Sul.

A partida entre Amigos do Tubinha e Alvorada FC, no Campo da Ulbra, terminou precisando de intervenção policial após o árbitro reagir à provocação de um jogador e dar uma cabeçada no atleta amador. A ação gerou muita revolta e confusão levando ao fim da partida.

Na saída do campo, o árbitro ainda foi alvo de um soco de um jogador do Amigos do Tubinha. A partida foi suspensa.