JM Puxado é atração confirmada no 65° Festival Folclórico em Manaus

Na abertura, o cantor vai se apresentar gratuitamente. O evento conta também com feira gastronômica, feira de artesanato e espaço kids. A programação completa será disponibilizada, na próxima semana, no portal da Manauscult.

Manaus/AM - O cantor de forró JM Puxado é a atração nacional confirmada na abertura do 65° Festival Folclórico do Amazonas, no dia 11 de junho, no Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), na zona Sul de Manaus. A informação foi divulgada, neste domingo (21), pela Prefeitura da capital.

