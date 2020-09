IV Feira de Agronegócios da Nilton Lins será realizada em novo formato

De 29 de setembro a 02 de outubro será realizada a 4ª edição da Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins, que neste ano, terá um formato diferente. Atendendo ao decreto de Nº 42.752 do Governo do Estado do Amazonas, algumas atividades não contarão com a presença de público externo, além de uma programação com palestras, cursos e minicursos. As inscrições podem ser feitas na Pró-Extensão de Reitoria e as atividades acontecerão na Universidade Nilton Lins, Parque das Laranjeiras.

Feira

Sempre com a finalidade de movimentar o mercado com oportunidades ao empreendedor e agricultor, essa edição continua a proporcionar debates sobre assuntos de agronegócios, trazendo cursos e palestras para alunos e interessados neste ramo. Como em todos os anos, a prova de três tambores, o torneiro leiteiro e o leilão virtual irão acontecer normalmente, mas sem a presença de público externo.

Mesmo com a mudança, o evento mantém o objetivo de valorizar o agronegócio como dito pela Pró-Reitora de Extensão da Universidade, professora Janaína “Será um formato mais enxuto para atender às normativas exigidas pelo decreto para feiras agropecuárias, mas manter-se-á a intenção principal da feira que é valorizar o agronegócio”.

Um cronograma com as atividades que serão desenvolvidas nesta edição será divulgado pela Pró-Reitoria de Extensão. Todos os alunos inscritos poderão participar da programação teórica oferecida pelo evento.

Informações

Interessados em saber mais sobre as atividades ou participar do evento devem entrar em contato com a Pró-Reitoria de Extensão da instituição através dos números (92) 3643-2006 / 3643-2136 ou pelo e-mail [email protected]