IR 2023: contribuintes já podem saber se caíram na malha fina

Com o fim do prazo da declaração do Imposto de Renda em 2023, é preciso ficar atento ao resultado da análise da Receita Federal. Caso sejam constatadas faltas, é possível cair na temida Malha Fina. Isso porque, após as entregas das declarações, a Receita faz a análise de todas as declarações para confirmar se há ou não divergências de informações.



Dados da autarquia Federal apontam que cerca de 5% a 7% das declarações entregues todos os anos caem na malha fina. “A grande maioria dos contribuintes cai na malha por falta de controle nos pagamentos informados”, explica a especialista em contabilidade e professora, Samara Felipe.



Segundo a profissional, existem pontos de atenção relevantes que todo contribuinte deve estar atento, entre eles o plano de saúde e pagamento de profissionais liberais. “O valor informado deve ser pego direto da prestadora do serviço para não haver divergências de informações. Em caso de profissionais liberais, os pagamentos devem ser informados tanto pelo contribuinte quanto por quem prestou o serviço”, finaliza.



Como saber se a declaração está regular?



É possível saber se há alguma pendência junto à Receita. Para isso, o contribuinte deve acessar o Centro de Atendimento Virtual (CAC) do Imposto de Renda de 2023, fazer login, e clicar na aba "Meu Imposto de Renda". Lá, é possível saber o que causou a pendência e qual o motivo da sua declaração ter sido retida.



Para os que passaram ilesos à Malha, na mesma aba, é possível ver a situação do pagamento da restituição. Se constar a mensagem "Em Fila de Restituição", significa que a declaração foi processada, mas a restituição ainda não foi disponibilizada.





Confira o calendário das restituições:



Em 2023, cinco lotes que seguirão o cronograma de pagamentos das declarações aceitas, são eles:

1º lote: 31 de maio (4.129.925 contribuintes; já pago);

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 31 de agosto;

5º lote: 29 de setembro.

*Com informações da assessoria