'IPTU Premiado' contempla contribuintes de Manaus

Manaus/AM - Mesmo após dois anos consecutivos de crise no cenário econômico da capital amazonense, causada pelos efeitos da pandemia, Manaus conseguiu obter um incremento de 20% em suas receitas do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

Para festejar os resultados obtidos nesta primeira fase da campanha IPTU Premiado, a Prefeitura de Manaus entregou aos felizardos do primeiro sorteio, ocorrido no fim do mês de março, os seus prêmios. Uma picape automática e mais quatro automóveis foram sorteados entre os contribuintes que realizaram o pagamento da cota única do IPTU 2022 até a data do vencimento, 15/3.

Uma das sorteadas, a bancária Cleidiselma Santana de Menezes esteve presente na cerimônia de entrega dos prêmios realizada nesta quarta-feira (27), no auditório da Prefeitura de Manaus, localizado na sede do Executivo municipal, na Compensa, zona Oeste.

O comerciante José Raimundo Modesto foi sorteado e também recebeu a chave de um dos automóveis do primeiro sorteio. Ele contou que, com a ajuda da esposa e da filha, conseguiu quitar seu IPTU em cota única pelo segundo ano consecutivo.

Também foram contemplados neste sorteio os contribuintes Paulo Sérgio Teixeira da Cruz, Ozier Ferreira Coelho e Aurora Del Carmen Rosell Soria. Cada um deles recebeu um automóvel zero.

Sorteios

Com a entrega dos prêmios do primeiro sorteio da campanha IPTU Premiado, agora a Prefeitura de Manaus segue com os sorteios em dinheiro, que irão ocorrer todos os meses. O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, lembrou que para concorrer o contribuinte só precisa fazer o pagamento do seu IPTU até a data de vencimento das parcelas.

A cada mês, a Prefeitura de Manaus sorteará 17 prêmios em dinheiro que somam R$ 85 mil e, em dezembro, serão dois sorteios especiais: um de R$ 50 mil e outro de R$ 100 mil.