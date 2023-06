Ipem retira de circulação mais de 50 fios e cabos elétricos irregulares durante fiscalização em Manaus

Manaus/AM - Em operação realizada entre os dias 12 a 15 de junho, equipes de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) visitaram 22 estabelecimentos, entre fábricas e lojas de fios, cabos e cordões flexíveis elétricos, em Manaus e Região Metropolitana. Do total de 1.468 produtos verificados, 1.412 foram aprovados e 56 reprovados e retirados de circulação por apresentar risco à segurança do consumidor por risco de causar incêndios.

“Um total de 56 peças de fios de diâmetros diferentes foi retirado do mercado e será destruído, uma vez que foi constatado que os produtos apresentam riscos de choque elétrico e curto-circuito, podendo provocar incêndios. Somado a isso, na embalagem não constava as informações obrigatórias como registro, CNPJ e selo Inmetro. Era apenas uma maquiagem para enganar o consumidor”, explicou o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho.

Nas visitas a fábricas e lojas do ramo, equipes do Ipem-AM realizaram a coleta de nove marcas com 19 amostras de peças de diferentes diâmetros, as quais foram submetidas a ensaios que garantem a qualidade do produto no laboratório do Ipem-AM.

Das nove marcas coletadas para ensaio, foram aprovadas sete e duas reprovadas. A marca Tekfio foi reprovada por estar com a resistência acima da tolerância máxima permitida. Já a marca ATN sequer ofertava condições mínimas para a realização do ensaio, uma vez que foi constatado que a mesma continha alumínio e cobre (alucobre) em sua composição, tornando o produto inseguro.

As quatro marcas produzidas em fábricas no Estado do Amazonas – Top cables, Amazon Cabos, Tropical e Flexcabos – tiveram os produtos aprovados.

Em 2022, a fiscalização do Ipem-AM visitou 11 estabelecimentos, entre fabricantes e lojas de fios e cabos, um foi notificado. Ao todo, 1.314 itens foram verificados, quatro marcas reprovadas em ensaio e 93 produtos apreendidos.

Com informações da assessoria