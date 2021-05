Ipem fiscaliza balanças em fábrica do Distrito Industrial em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 315 balanças produzidas na empresa Elgin Industrial da Amazônia, localizada no Distrito Industrial, foram verificadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), nesta segunda-feira (10).

Após a verificação e aprovação, as balanças recebem o selo de verificação inicial do Inmetro, que é colocado ainda na fábrica, antes da comercialização. O Ipem-AM também realiza verificações periódicas nas balanças utilizadas no comércio em geral, mantendo assim o monitoramento e a inviolabilidade dos instrumentos.



De acordo com a portaria do Inmetro nº 236, de 22 dezembro de 1994, as balanças devem ser verificadas nas fábricas, antes de serem comercializadas, visando garantir maior confiabilidade dos instrumentos.



Balanço – De janeiro a maio deste ano, o Ipem-AM realizou a verificação inicial de 1.522 balanças na empresa Elgin, sendo as mesmas aprovadas e liberadas para comercialização.