Ipem apreende e destrói 1 tonelada de produtos com risco ao consumidor em Manaus

Manaus/AM - Uma tonelada de produtos como brinquedos, adaptadores, plugues e tomadas, fios e cabos de baixa tensão, e pisca-piscas, apreendida durante as fiscalizações realizadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), foram destruídas por um rolo compressor, nesta quinta-feira (16), no Terminal de Cronotacógrafo do Ipem, na avenida Flamboyant, no Distrito Industrial II, zona Sul.

Os produtos foram retirados do comércio durante as fiscalizações realizadas na capital e Região Metropolitana, por estar sem a certificação do Inmetro, oferecendo risco à saúde do consumidor, segundo o diretor-presidente do Ipem-AM, engenheiro Márcio André Brito, todos os produtos ofereciam risco à saúde da população.

“Nessa época de Natal retiramos pisca-pisca, um material elétrico de baixa tensão, aparentemente inofensivo, mas que pode causar curto circuito, aquecimento e até incêndio”, informou Márcio Brito.

O consumidor deve ficar atento na hora de comprar os produtos, alertou o diretor-presidente. A orientação é que a população, ao fazer aquisição desses produtos, sejam brinquedos, material elétrico, GLP, que é o gás de cozinha, verificar a existência da marca do Inmetro. “Esta certificação elimina os possíveis riscos e não oferecerão prejuízo e nenhum tipo de acidentes domésticos”, disse.

Os produtos com selo do Inmetro passaram por ensaios e testes de resistência e qualidade, e atendem aos padrões estabelecidos para a comercialização e uso.

Destruídos no pátio do terminal do Ipem, os destroços dos produtos foram encaminhados para descarte final por uma empresa especializada.

A população pode fazer denúncias e até tirar dúvidas na ouvidoria do Ipem, no telefone 0800 092 2020, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.