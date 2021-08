Invasores retirados em reintegração estavam em área de preservação de Manaus

Manaus/AM - Os ocupantes irregulares que tiveram suas construções demolidas nesta sexta-feira (20) entre a Rua João Câmara até a Avenida Autaz Mirim, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte, estavam cometendo crime ambiental por terem construído sobre uma Área de Preservação Permanente (APP) do igarapé do Mindu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), as áreas ocupadas ilegalmente, pertencentes ao município, foram mapeadas e a retirada se fez necessária diante da necessidade do poder público de realizar obras no trecho de integração de malha viária urbana, urbanização, revitalização e recuperação ambiental.

A maioria das construções irregulares ocupava calçadas, áreas já desapropriadas e devidamente indenizadas, e áreas remanescentes das desapropriações, devidamente identificadas, não sendo passíveis de regularização. Durante a ação, fiscais do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) receberam denúncias de venda de lotes no local, o que é crime, por se tratar de áreas públicas.

O projeto da Prefeitura de Manaus prevê intervenções ao longo de toda a extensão do igarapé. Participaram da ação equipes da UEP, Seminf, Casa Militar, Implurb e Polícia Militar, com apoio de PMs da Força Tática e Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Rocam Motos, além do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Amazonas Energia.