Internada com Covid-19, paciente cola grau em hospital de Manaus

Manaus/AM - A estudante universitária Daiana Pimenta, de 45 anos, colou grau de maneira virtual na enfermaria do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, nesta quarta-feira (11), no curso de Direito em uma instituição privada em Manaus. Ela foi internada na UTI da unidade de saúde após ser diagnosticada com a doença a apenas 16 dias de conquistar o diploma.

O momento de celebração em meio à superação foi compartilhado com os colegas de turma, que fizeram uma corrente de mensagens de apoio e esperança para a estudante ao saberem que conseguiram, todos, colar grau juntos.

“Hoje, quando eu contei pra turma que eu estava internada com Covid, recebi mensagens de positividade, de restabelecimento, de apoio e sobretudo de incentivo. Parece que a ficha não caiu e aí veio o ânimo, veio a convicção de que os problemas podem vir, mas os sonhos continuam”, comemorou a formanda.

Projeto - A dinâmica do projeto Chamada do Bem inicia com a indicação dos médicos e coordenadores de enfermagem de quais pacientes estão aptos a participar do projeto. Essa indicação depende do quadro clínico do paciente, sendo informado à equipe assistencial que, posteriormente, entra em contato com a família. Profissionais multidisciplinares interagem com o paciente, assegurando que ele esteja apto para receber a chamada naquele momento e finalizam a interação com a vídeo chamada.

De acordo com Dayanne, o projeto também gera benefícios aos profissionais da saúde. “Ali você se coloca no lugar do paciente, você vê a sensibilidade que o paciente está e vê a importância que tem essa chamada para um paciente”, define.

A, agora, bacharel em Direito Daiana, agradeceu a toda equipe do HPS Delphina Aziz e também exaltou a iniciativa. “Saber que do outro lado tá a minha família, meus filhos, meu marido, me esperando. Então, esse projeto, não tenho palavras para descrever a gratidão de me aproximar de quem eu amo, mesmo no leito de enfermidade, mesmo hospitalizada em uma enfermaria”, concluiu.