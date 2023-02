Interdição em trecho da BR-319 onde pontes desabaram causa caos no Porto da Ceasa

“Ali na ponte do rio Autaz Mirim e do Curuçá, a empresa vai estar fazendo uma intervenção neste dia 7 de fevereiro de 2023, está interrompido (o tráfego), por algumas horas”, informa o presidente.

Isso porque a área foi interditada temporariamente para que a obra seja realizada com segurança. Por conta disso, balsas estão paradas no Porto da Ceasa.

Manaus/AM – Uma intervenção que é realizada hoje (7) no trecho da ponte sobre o Rio Curuçá, que desabou há alguns meses, está causando o caos no tráfego do local.

