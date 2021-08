Instituto que ajuda mulheres em vulnerabilidade recebe visita técnica da Semasc

Já Proença, assessor parlamentar e ex-vereador, explicou que abraçou o projeto após presenciar em visita ao projeto, mulheres que começaram a mudar de vida com ajuda das voluntárias do Mulheres Soberanas: "Aqui a mulher da Zona Leste, e de toda Manaus, tem apoio social, psicológico, médico e educacional, para que elas tenham autonomia. Muitas entram aqui sem esperança, com famílias para sustentar, e saem com uma profissão, através dos cursos gratuitos, para serem empreendedoras. Não me arrependo de ter lutado por isso e conseguido recursos", destacou Cláudio Proença.

"Eu procuro saber quem são nossos parceiros, quais os públicos que eles atendem, e assim, saber o que a população precisa na área da assistência social. Através disso, criamos um vínculo e oferecemos todo o suporte técnico para que as instituições consigam executar com êxito os serviços para os manauaras", explicou a titular da Semasc.

Manaus/AM - Foi realizada na manhã desta sexta-feira (20), uma visita técnica da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), no Instituto Social Mulheres Soberanas, localizada na Zona Leste de Manaus. A instituição trabalha com mulheres em vulnerabilidade social.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.