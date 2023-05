Instituto Critical Age promove Projeto Abraço de Maria em Manaus

A banda Critical Age através do ICAS - Instituto Critical Age Sociocultural promove o Projeto Abraço de Maria no próximo dia 22 de maio. A iniciativa solidária tem o intuito de promover o bem-estar e a saúde mental da comunidade.

De acordo com o presidente do instituto, o músico Arlley Souza, o projeto é inspirado nas campanhas de Abraços Grátis, que visa trazer conforto emocional, apoio psicológico e assistência social gratuita para as pessoas em um ambiente acolhedor e reconfortante.

“Queremos oferecer um espaço seguro onde voluntários dedicados distribuem abraços carinhosos e profissionais da área de psicologia e assistência social estão disponíveis para ouvir e auxiliar pessoas que desejam conversar sobre seus problemas”, explica.

O evento solidário acontece no Dia do Abraço e outros músicos amazonense também devem participar. É o primeiro de muitos projetos que o ICAS pretende realizar em Manaus. A ideia do projeto Abraço de Maria é do vice-presidente Arisson Souza. De acordo com Arlley, a parceria musical entre os dois dura há 22 anos e agora se estende às iniciativas solidárias. “Nossa intenção é que o Projeto aconteça todo mês e em lugares diferentes”.

O Projeto Abraço de Maria acredita que o simples gesto de um abraço pode aquecer corações, aliviar o estresse e fornecer o apoio necessário para aqueles que estão passando por momentos difíceis. “Em nossa sociedade acelerada e cada vez mais conectada digitalmente, muitas vezes nos esquecemos do poder transformador de um abraço sincero e de uma conversa empática”, afirma Souza.

De acordo com o presidente do ICAS, a projeto vai utilizar o espaço da cafeteria Expresso 183, transformando-a em um ponto de encontro para as pessoas desfrutarem de uma pausa na correria do dia a dia.”Nesse ambiente acolhedor, nossos voluntários estarão prontos para oferecer abraços gratuitos, transmitindo amor, compaixão e empatia”, conclui Arlley Souza.

O projeto Abraço de Maria acontecerá no Sumaúma Park Shopping de 17h às 19h. Mais informações pelo perfil do @icasoficial.