Instituto Alvorada recebe lote de bens ociosos da Prefeitura de Manaus

O material, de acordo com a diretora-presidente do Ieam, Regislayne Pimentel de Moraes, será utilizado para ampliar a oferta de serviços na instituição que, atualmente, assiste cerca de 500 famílias em vulnerabilidade social.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus beneficiou mais uma instituição filantrópica com a doação de bens ociosos, na tarde desta quinta-feira (25), na Central de Bens Inservíveis (CBI), localizada na avenida Compensa, s/nº, no bairro Vila da Prata, zona Oeste. O titular da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Ebenezer Bezerra, assinou o termo de entrega de um lote de 30 itens para o Instituto Alvorada do Estado do Amazonas (Ieam).

