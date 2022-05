INSS começa a pagar 2ª parcela do 13º para aposentados e pensionistas

Quem não tiver acesso à internet, pode consultar a liberação da segunda parcela do 13º pelo telefone 135, das sete da manhã às dez da noite. Durante o atendimento é preciso informar o número do CPF e confirmar alguns dados ao atendente para que a consulta seja liberada.

O extrato com os valores e datas de pagamento do 13º está disponível para consulta no site gov.br/meuinss.

O INSS começa a pagar, nesta quarta-feira, a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo. O calendário de pagamento contempla nesse primeiro dia os beneficiários que têm dígito final do NIS, Número de Inscrição Social, 1.

