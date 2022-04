Inserção de DIU é ampliada na zona Norte de Manaus

Concluída essa etapa, a usuária realiza exame físico geral e exame ginecológico, e recebe orientações sobre as características do dispositivo, bem como precauções, indicação de extração, e o agendamento de quando inserir o DIU.

O DIU está entre as opções de contracepção oferecidas pela Atenção Primária. Todas as unidades básicas de saúde ofertam preservativos – masculinos e femininos -, e anticoncepcional oral e injetável. A maternidade Moura Tapajóz oferta, ainda, a laqueadura tubária e a cirurgia de vasectomia.

Segundo a técnica responsável, a Semsa trabalha para colocar em funcionamento, até o final do ano, pelo menos mais uma unidade de saúde com oferta de inserção de DIU em cada um dos distritos de saúde.

A estratégia também busca descentralizar esse tipo de atendimento da maternidade Moura Tapajóz, localizada na Compensa, na zona Oeste, unidade referência para inserções de DIU em Manaus. No mês de março, somente em dois mutirões, realizados em alusão ao Mês da Mulher, a unidade atendeu mais de 120 usuárias com o serviço.

A técnica responsável pelas ações de Planejamento Sexual e Reprodutivo do Núcleo de Saúde da Mulher da Semsa, Neide Maria Negreiros Costa, comemorou que agora as mulheres têm mais uma unidade com esse tipo de atendimento na zona Norte.

