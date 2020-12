Inscrições para seleção de estágio no TJAM encerram nesta terça

Manaus/AM - O prazo de inscrição para seleção de estágio em Direito e mais cadastro reserva para o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) termina nesta terça-feira (15), até as 14h (horário de Manaus). Os interessados devem estar matriculados do 3.° ao 7.° períodos – ou o equivalente para cursos de regime anual –, regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação.

O estágio compreende o exercício transitório de funções auxiliares no Poder Judiciário, com bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 800; auxílio-transporte no valor de R$ 167,20 e jornada de atividades de 20 horas semanais. Os candidatos classificados deverão ser chamados para admissão a partir do 1.º semestre de 2021, conforme a necessidade de substituição e surgimento de vagas.

Dez por cento das vagas ofertadas no processo seletivo são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), em cumprimento à Lei n.º 11.788 de 25/09/2008. Os candidatos que forem concorrer a essas vagas devem ficar atentos às orientações sobre documentação, descritas no edital.

A íntegra do Edital n.º 01/2020 – SPED2020 pode ser consultada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), publicado no dia 25 de novembro último, disponível no endereço www.tjam.jus.br (págs. 45 a 47 – Caderno Administrativo). Informações também podem ser acessadas diretamente na página da Eastjam (https://www.tjam.jus.br/index.php/estagio-eastjam/capital?start=1).