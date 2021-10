Inscrições para Processo Seletivo da Fundação Matias Machline encerram em novembro

Manaus/AM - Quem deseja concorrer a uma das vagas do Processo Seletivo do Ensino Médio Técnico, da Fundação Matias Machline, tem até o dia 2 de novembro para efetuar inscrição e concorrer a uma das 368 vagas que a Fundação oferece para 2022.

As vagas gratuitas são para os cursos de Eletrônica, Informática e Mecatrônica. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fundacaomatiasmachline.org.br. O valor da inscrição é de R$ 25,00.

A diretora de ensino, Nancy Cavalcante, destacou o público-alvo: “O Processo Seletivo é para jovens até 17 anos que estão cursando o 9º ano do ensino fundamental e que querem estudar na modalidade Ensino Médio Técnico, tendo uma formação de excelência e ingressar nas melhores faculdades do país, porque, como Projeto Social, nosso objetivo é promover a transformação social por meio do ensino de qualidade, gratuito”, disse.

Conhecido como o maior Projeto Social do Brasil e ensino de excelência, o processo seletivo da Fundação Matias Machline é um dos mais concorridos. Nele, os alunos têm três anos de ensino gratuito de excelência, com direito à alimentação, uniforme e material didático. Além disso, possui uma infraestrutura completa, aliada à tecnologia e inovação, com capacidade para 1242 alunos.

Para atender aos interessados que não conseguirem fazer a inscrição pela internet, foi montada uma estrutura com computador e acesso à internet na sede da Fundação, na Avenida Ministro Mário Andreazza, 916, Distrito Industrial, no horário de 7h30 a 20h.