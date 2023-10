Inscrições para passeio cultural da Semana da Criança iniciam nesta quinta

Manaus/AM - As inscrições para a excursão cultural para crianças no Amazon Bus acontecem nesta quinta-feira (5), às 9h. O link será disponibilizado no site e nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (cultura.am.gov.br) e (@culturadoam). Serão oferecidas 65 vagas para crianças e responsáveis.

O passeio no AmazonBus acontece neste sábado (7), de 8h à 12h, e levará o público infantil pelo centro histórico de Manaus, saindo do Largo de Sâo Sebastião e passando por espaços como a Biblioteca Pública, o Palácio Rio Negro e a Usina Chaminé, com destino final ao Centro Cultural Povos da Amazônia, onde acontecerá uma visita guiada pelo espaço.

A iniciativa é uma ação do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o objetivo de fomentar a valorização dos pontos históricos da cidade de Manaus.