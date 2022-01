Inscrições para o projeto ‘Manaus Faz Cultura’ estão abertas

Manaus/AM - Dois projetos de dança vencedores do edital “Manaus Faz Cultura”, estão com as inscrições abertas, nos bairros Armando Mendes e Coroado, ambos na Zona Leste, para a população em geral.

Armando Mendes

O bairro Armando Mendes recebe, de janeiro a abril, a primeira edição do projeto “Pulsa Dança na Comunidade”, uma iniciativa do coletivo Kanauã, que prevê a realização de seis cursos de dança, entre eles: baby class, danças urbanas, capoeira, lyrical jazz e dança aérea.

Os cursos são de formação inicial e totalmente gratuitos. O primeiro módulo terá baby class para crianças de 3 a 6 anos, danças urbanas para adolescentes de 12 a 18 anos, e dança aérea para adolescentes de 12 a 18 anos.

Para as matrículas, os responsáveis pelas crianças ou adolescentes devem comparecer à Escola de Ballet Josimar Maciel, localizada na avenida Itacolomy, 182, no Armando Mendes, até o dia 15/1, das 8h às 11h30, com os documentos: RG e CPF do responsável; RG e CPF do menor; comprovantes de residência e de escolaridade; laudo (se houver) e uma foto 3×4.

Os cursos são totalmente gratuitos e os alunos receberão fardamento e certificação.

Coroado

No bairro do Coroado, o InCena Centro de Artes abre inscrições para o projeto “Dança Manaus”, que vai proporcionar vivências na área da dança, por meio da realização de um intercâmbio cultural para adolescentes moradores da zona Leste de Manaus. Serão oferecidas aulas teórico-práticas de duas técnicas de dança, o ballet clássico e danças urbanas, no bairro do Coroado.

A duração dos projetos será de quatro meses, inteiramente gratuitos, e as inscrições seguem até a próxima segunda-feira, 17, podendo ser realizadas pelo telefone (92) 98414-4373, e no link do Instagram do @incenacentrodeartes.