Inscrições para o programa 'Kit Pneus' podem ser feitas em 3 postos; Veja locais

Manaus/AM - Os profissionais dos modais de táxi, mototáxi, táxi-frete, motoboys e de condução escolar interessados em participar do programa "Kit Pneus", lançado no último domingo (6) em Manaus, poderão realizar sua inscrição de forma presencial em três locais de atendimento.

Basta comparecer aos postos do Sine Manaus, na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Norte, para a realização do cadastro. O terceiro centro de apoio fica no Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), situado na rua Urucará, Cachoeirinha, zona Sul.

O cadastro para aderir ao programa Kit Pneus ficará disponível durante 10 dias, após o lançamento. O projeto vai contemplar um jogo de pneus para as cinco categorias. É necessário que os trabalhadores estejam regularizados junto ao sindicato de cada categoria e juntos aos órgãos fiscalizadores do município e do Estado.

As inscrições também podem ser feitas de forma on-line no site da Prefeitura de Manaus.