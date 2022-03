Inscrições para o programa ‘Kit Pneus’ encerram hoje

As inscrições também podem ser feitas de forma on-line no site da Prefeitura de Manaus. O projeto esteve disponível por 10 dias, para garantir o benefício e a participação de todas as categorias selecionadas.

Nas primeiras horas de abertura para o cadastro, aproximadamente mil inscrições foram realizadas com sucesso. Os inscritos de cada categoria serão contemplados com um jogo de pneus.

Manaus/AM - Encerram nesta quarta-feira (16) as inscrições para o programa “Kit Pneus”, que beneficiará mais de 8 mil trabalhadores – entre taxistas, mototaxistas, mil motoboys, condutores de vans escolares e de táxi-frete - com a entrega de mais de 16 mil pneus.

