Inscrições para estágio na Fiocruz encerram na próxima semana; há vagas para Manaus

Os interessados devem se inscrever no site da Fiocruz. O valor da bolsa é de R$ 1.125,69, acrescidas de diária de auxílio-transporte no valor de R$10,00.

Serão oferecidas cinco vagas, sendo três para os cursos de Administração, uma de Engenharia de Produção e uma para Ciências da Computação. As vagas são destinadas para estudantes de nível superior (a partir do 3º período e no máximo 6º período).

Manaus/AM - Com vagas para Manaus, as inscrições para o processo de seleção ao Programa de Estágio Curricular da Fundação Oswaldo Cruz encerram na próxima terça-feira (31).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.