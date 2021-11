Inscrições para estágio em Direito no TJAM terminam sexta

Manaus/AM - Encerram na sexta-feira (12), às 14h (horário de Manaus), as inscrições para estágio de nível superior em Direito do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) para preencher vagas em Manaus em regime presencial. O órgão oferta 50 vagas para preenchimento imediato e formação de cadastro reserva, com bolsa-auxílio mensal no valor de R $ 850, auxílio-transporte no valor de R $ 167,20, e jornada de atividades de 20 horas semanais.

As inscrições estão sendo efetuadas de forma gratuita desde o dia 22/10 exclusivamente pelo endereço https://tinyurl.com/sped2021tjam , que também está disponibilizado no Menu “Concurso e Estágios” - “Estágio Capital - Direito” do site do TJAM ( www.tjam.jus.br).

Das vagas existentes, 10% serão destravadas a pessoas com deficiência (PcD), e 30% serão destinados a estudantes negros (Resolução CNJ n.º 336/2020) e indígenas como ação afirmativa do TJAM. A regra será aplicada se durante o prazo de validade da seleção pública surgirem vagas além do quantitativo previsto.

Segundo o edital, os (as) candidatos (as) que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência, devem declarar no formulário eletrônico de inscrição a natureza e o grau de incapacidade que possuem e anexar laudo médico original detalhado, no qual conste expressamente que a deficiência se enquadra. Os que desejarem concorrer às vagas reservadas para negros e indígenas, devem declarar no formulário eletrônico de inscrição e anexar formulário específico de autodeclaração.