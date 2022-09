Inscrições para edital 'Thiago de Mello' são prorrogadas em Manaus

Os trabalhadores da cultura interessados em inscrever seus projetos devem consultar o edital e preencher os formulários on-line disponíveis na aba “editais”, no site da Manauscult, no endereço eletrônico: manauscult.manaus.am.gov.br.

O edital “Thiago de Mello” está dividido em nove segmentos artísticos: artes visuais, audiovisual, circo, hip-hop, literatura, tradições culturais, teatro e música. Podem participar do edital pessoa física ou pessoa jurídica, com trajetória documentada e que já tenha realizado, no mínimo, duas produções na área da cultura e que estejam comprovadas em portfólio.

