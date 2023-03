Inscrições para cursos gratuitos da Manaus Previdência terminam na próxima semana

Manaus/AM - As inscrições para os cursos da Manaus Previdência encerram na próxima segunda-feira (6). Entre os cursos estão: “Inglês básico”, com início marcado para o dia 7/3; “Artesanato”, no dia 10/3; e “Exercitando a memória”, dia 13/3; todos destinados aos aposentados e pensionistas idosos do município.

De acordo com a chefe do Setor Psicossocial, Priscila Marialva, o importante é proporcionar qualidade de vida aos aposentados e pensionistas. “Nós também proporcionamos a socialização dos nossos beneficiários, por meio dessas atividades”, avalia.

Os interessados devem realizar suas inscrições, das 8h às 14h, de forma presencial, comparecendo ao Setor Psicossocial da Manaus Previdência ou por meio do telefone 3186-8027 ou WhatsApp 98844-5056. Para efetivar a inscrição, é necessário informar os números do RG, CPF, telefone e um e-mail para contato.

As aulas acontecerão no prédio anexo à sede da Manaus Previdência, no mesmo complexo, localizado na avenida Constantino Nery, nº 2.480, bairro Chapada, zona Centro-Sul. As aulas de Inglês serão ministradas das 8h30 às 10h; as de artesanato, das 8h30 às 11h30; e as de Exercitando a memória, das 8h às 10h; com duração de dois meses cada curso.

Os cursos são realizados por meio da parceria entre a Manaus Previdência, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati) e a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), que é vinculada à Secretaria Municipal de Administração (Semad).