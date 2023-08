Inscrições para atividades do Festival Música na Estrada estão abertas em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Masterclasses de canto, vivência artística com o Corpo de Dança do Amazonas e com a Focus Cia de Dança, além de workshops de dança fazem parte da programação educativa do Festival Música na Estrada, que terá início em Manaus na próxima segunda-feira (07) e segue até sexta-feira (11).

As inscrições para as atividades educativas já estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente por meio do site musicanaestrada.art.br.

Nos dias 07, 08 e 09 de agosto, das 14h30 às 17h, serão realizadas masterclasses de canto com com Kismara Pezzati (mezzo-soprano / Zurique) e Luiz-Ottavio Faria (baixo / São Paulo). As masterclasses acontecem na Escola Superior de Artes e Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (ESAT/UEA), na Avenida Leonardo Malcher, 1728, Praça 14 de Janeiro.

No dia 8 de agosto, das 15h às 18h, será realizada uma vivência artística da Focus Cia de Dança com o Corpo de Dança do Amazonas, no Teatro da Instalação. Haverá também workshops de dança com membros da Focus Cia de Dança, no dia 10 de agosto, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, e no dia 11 de agosto, das 9h às 11h30, no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no Sambódromo de Manaus.

Programação artística



Além das atividades educativas, o festival também apresenta uma programação artística cuja abertura será marcada pelo encontro inédito do Corpo de Dança do Amazonas com a Focus Cia de Dança (RJ), no dia 9 de agosto, às 20h, no Teatro Amazonas, com entrada franca e classificação indicativa livre.

Na sequência, dia 10 de agosto, também às 20h, a Amazonas Filarmônica, o Coral do Amazonas e Solistas, sob a Direção e Regência de Marcelo de Jesus, apresentam a monumental obra Requiem, do compositor italiano Giuseppe Verdi, também com entrada franca e classificação indicativa livre.

Em Manaus, o projeto conta com o apoio institucional do governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Parceria de Mídia do Sistema Encontro das Águas de Rádio e Televisão.