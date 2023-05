Inscrições para 1.380 vagas em creches de Manaus terminam hoje

Manaus/AM - Encerram nesta terça-feira (23), as inscrições para 1.380 vagas em creches de Manaus. Pais e responsáveis têm até às 23h59 para preencher os dados obrigatórios no site https://inscricaocreche.semed.manaus.am.gov.br.

As vagas são destinadas às creches localizadas na rua Carlos Coutinho, s/n, conjunto Jardim Versalles, no Planalto, zona Oeste; rua Jazira; s/n, conjunto Cidadão V, no Nova Cidade, zona Norte; e rua Lameque, s/n, loteamento Santa Tereza, no Santa Etelvina, também na zona Norte.

A unidade do Sesi, na avenida Governador Danilo de Matos Areosa, no bairro Distrito Industrial I, zona sul, também vai receber 768 crianças por meio de uma parceria com a prefeitura.