Inscrições no Programa Bolsa Universidade terminam hoje em Manaus

Manaus/AM - Encerra nesta segunda-feira (17), as inscrições o Programa Bolsa Universidade (PBU). O programa oferece 16 mil vagas em cursos de graduação em universidades particulares da capital.

Candidatos tem até às 17h para se inscrever pelo site bolsa.manaus.am.gov.br. O processo seletivo vai contemplar pessoas de baixa renda com bolsas de estudos de 100%, 75% e 50% de desconto nas mensalidades durante todo o curso, em instituições particulares da cidade.

Com inscrições abertas desde o último dia 3, a seleção já conta com mais de 30 mil inscritos, para vagas de ampla concorrência, e específicas para idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs). O balanço de inscritos é da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que coordena o programa.

As vagas são para pessoas que ainda não possuem diploma de nível superior e que atendam aos seguintes requisitos: brasileiro, nato ou naturalizado; residente em Manaus; ensino médio completo ou com formação até junho de 2021; renda familiar de até 1,5 salário mínimo; estar matriculado ou apto a se matricular em uma das instituições participantes do programa; não possuir matrícula “ativa” ou “trancada” em universidade pública; além de não ser beneficiário de programa de graduação mantido pelo poder público ou iniciativa privada.

A edição do programa conta com a parceria de 13 faculdades privadas da capital: Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Fametro; Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra); Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau); Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam); Faculdade Boas Novas (FBN); Faculdade Salesiana Dom Bosco; Faculdade Santa Teresa; Fucapi; Instituto Amazônia de Ensino Superior (Iaes); Instituto de Ensino Superior Materdei; Universidade Estácio de Sá; e Universidade Nilton Lins.

Após o período de inscrição, a Espi irá realizar a etapa de cruzamento de dados, a fim de efetuar a seleção dos aprovados. Os critérios de classificação atendem os candidatos de menor para maior renda, de acordo com a quantidade de vagas disponíveis no edital. As bolsas com maior percentual são conferidas àqueles com menor renda. A data do resultado final será divulgada posteriormente pelo órgão gestor do programa.