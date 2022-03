Inscrições no concurso da UFAM com salário de até R$ 9 mil encerram hoje

As vagas estão distribuídas entre Manaus e os campus de Parintins, Humaitá e Coari. Os salários variam de R$ 2.236,31 Até R$ 9.600,92 e as taxas de inscrição variam de R$90 a R$ 180.

Manaus/AM - O prazo para se inscrever no concurso público da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), termina neste domingo (20).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.