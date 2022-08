Inscrições em cursos de qualificação profissional do Cetam já estão abertas

Manaus/AM – Estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). A instituição está ofertando 9.515 vagas para várias áreas.

O sistema para se inscrever está disponível desde às 6h desta quarta-feira (10) e deve continuar assim até a próxima segunda-feira (15). Mas é bom se antecipar, pois as vagas costumam acabar rápido.

Todos os cursos são na modalidade presencial e a lista com todas as áreas e especialidades disponíveis pode ser conferida no site oficial do Cetam.