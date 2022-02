Inscrições de cursos para mototaxistas encerram nesta sexta em Manaus

Manaus/AM - As inscrições para os cursos de Especialização e de Atualização para mototaxistas encerram nesta sexta-feira (10). Os cursos serão ofertados em 14 municípios de forma gratuita e fazem parte do projeto “Motociclista Legal”, do programa Detran Cidadão.

As inscrições estão abertas em Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Eirunepé, Envira, Codajás e Anori.

Os interessados em Parintins, Tabatinga e Eirunepé podem ser feitas diretamente no Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) do Detran. Já para quem mora nos demais municípios, as inscrições podem ser feitas por WhatsApp, conforme os telefones a seguir:

• Barreirinha e Nhamundá: (92) 99351-6531

• Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins: (97) 98120-4510

• Envira: (97) 99158-0286

• Codajás e Anori: (92) 98282-4616

Início dos cursos

Em Tabatinga e Eirunepé o curso de Especialização começará no dia 14 de fevereiro; já o de atualização inicia no dia 17.

Nos municípios de Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Iça e Envira, o curso de Especialização inicia no dia 20, e o de atualização, no dia 23 de fevereiro.

Para Parintins e Codajás a data de início do curso de Especialização é dia 21 de fevereiro, e do de atualização, dia 24. Já no dia 26 de fevereiro o curso de especialização inicia em Amaturá (a 909 quilômetros de Manaus) e Tonantins. No dia 1º de março tem início o curso de atualização.

Para os inscritos em Barreirinha, Nhamundá e Anori, o início das aulas da especialização está marcado para o dia 27 de fevereiro. Já o curso de atualização inicia no dia 2 de março.

Pré-requisitos

Os interessados devem ter pelo menos dois anos de CNH categoria A, idade mínima de 21 anos e renda de até dois salários mínimos. No ato da inscrição, é preciso ainda apresentar o comprovante de residência e a cópia da CNH.