Inscrições abertas para curso de confecção de doces finos em Manaus

Manaus/AM - O projeto “Confeitaria em Casa” vai promover, nesta quinta (14), um curso com a culinarista Lia Celestino, para confecção de “Doces finos para festas infantis”. O objetivo é capacitar pequenos empresários do segmento de alimentação, estimulando o empreendedorismo.

O curso vai acontecer às 13h, no Centro de Treinamento do Grupo Queiroz, localizado na unidade da avenida Constantino Nery. A taxa é R$10 e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/sHddU7Aj5YsvKFDp6.

Já no dia 19, às 14h30, o curso será “Sobremesas para o Dia das Crianças”, também no Centro de Treinamento da Constantino Nery. A taxa é R$10. Os interessados podem se inscrever no link https://forms.gle/sHddU7Aj5YsvKFDp6.

Encerrando a programação do mês de setembro, no dia 21, às 14h ocorre uma oficina para crianças Lia Celestino. A proposta é que os pequenos confeiteiros coloquem a mão na massa e aprendam a produzir cupcake e mini pizza. A oficina também será R$10. Os interessados se inscrevem pelo link https://forms.gle/mTA3JcZCdP1LPDUS6.