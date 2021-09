Inpa cria site para informar população sobre vírus que circulam no Amazonas

Manaus/Am - Vídeos, cartazes, folders informativos, jogos e conteúdo textual com informações sobre doenças causadas por diferentes vírus, cuidados e a ideia de responsabilidade individual de proteção de si e do outro são materiais disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) no hotsite virusquecirculam.com.br

No hotsite (que é um microsite no qual se desenvolve uma campanha específica), lançado no último dia 17, há informações sobre seis vírus H1N1 e H3N2, causadores de gripes; o novo Coronavírus (SARS-CoV-2), responsável pela Covid-19; o HIV, que causa a Aids. Como está situado na Amazônia, a equipe do instituto trouxe também informações sobre o mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, vetores das doenças Dengue, Zika vírus e a febre Chikungunya.

A proposta é informar e esclarecer muitas dúvidas sobre microrganismos invisíveis a olho nu, como vírus e bactérias, causadores de doenças nos seres humanos e com os quais convivemos há tempos.

O material foi produzido por uma equipe da Coordenação de Sociedade, Ambiente e Saúde do Inpa.

O projeto denominado “Os vírus que circulam entre nós: conhecimentos e condutas adequadas de cuidado e prevenção” tem coordenação da tecnologista Genoveva de Azevedo e conta com a participação de pesquisadores, técnicos e alunos de pós-graduação ligados aos Laboratórios de Psicologia e Educação Ambiental, Virologia, Antropologia e Estudos Sociais, e Alimento e Nutrição. O

O trabalho é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por meio do edital de apoio à Popularização da Ciência (POP C,T&I).