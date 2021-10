Inpa convida pessoas para participar de estudo epidemiológico sobre infecção do vírus HTLV

Manaus/AM - Pessoas interessadas em participar de um estudo epidemiológico sobre a infecção pelo Vírus T-Linfotrópico Humano do Tipo 1 e 2 (HTLV) em Manaus podem procurar o Laboratório de Virologia e Imunologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI).

O objetivo da pesquisa é descrever a frequência da infecção pelo HTLV (incluindo os subtipos virais), além dos aspectos epidemiológicos (como faixa etária mais afetada, grupo social, nível de escolaridade) e comportamentais de risco de exposição ao vírus na capital amazonense.

O HTLV é “Primo do HIV”, descrito ainda no início dos anos de 1980 como um vírus que infecta importantes células de defesa do organismo humano, os linfócitos T, e ainda hoje representa um grande desafio para a saúde pública do país.

O vírus é transmitido pelo compartilhamento de material perfuro cortante (como agulhas contaminadas), relações sexuais desprotegidas, transmissão vertical (da mãe para o filho via placenta, momento do parto e amamentação) e transfusão sanguínea.

Na maioria dos casos, o HTLV causa infecção assintomática, porém de 1% a 5% dos infectados com o subtipo HTLV-1 podem desenvolver doenças graves como quadros neurológicos degenerativos e leucemia de células T.

O interessado terá de dar o aceite no termo de consentimento concordando em fazer parte da pesquisa e responderá algumas perguntas de um questionário.

Para realizar o diagnóstico da infecção, serão coletados de 3 a 5 ml de sangue. O resultado do exame será enviado por e-mail ou whatsapp do participante no prazo de 15 a 30 dias após a coleta de sangue. Os dados obtidos na pesquisa serão utilizados para fins científicos e mantidos em sigilo.

De acordo com o chefe do Laboratório de Virologia e Imunologia do Inpa, o pesquisador Gemilson Pontes, a infecção por esse vírus ainda é negligenciada e pouco conhecida, apesar do Brasil ser um dos países com maior número absoluto de indivíduos infectados.

“Ao participar deste estudo, você estará contribuindo com o combate à infecção pelo HTLV em Manaus, pois os resultados gerados poderão subsidiar as tomadas de decisão por parte dos gestores da saúde pública”, destacou Pontes.

Contato para mais informações e participação no estudo: Laboratório de Virologia e Imunologia do Inpa, na Avenida André Araújo, 2936 - Petrópolis, CEP: 69067-375, Manaus – AM.