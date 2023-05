Inpa abre 14 vagas para bolsas de mestrado no Amazonas

As pesquisas desenvolvidas no PPG-BADPI visam estudar os ambientes e organismos aquáticos amazônicos, por meio da compreensão de suas interações que podem influenciar o clima local, regional e global. Confira edital.

A prova será aplicada no formarto online no dia 9 de junho em duas etapas. Pela manhã os candidatos se submeterão à prova de conhecimentos específicos e pela tarde ao exame de e Suficiência em Língua Inglesa.

Podem participar do processo seletivo candidatos graduados em bacharelado ou licenciatura em Ciências Biológicas o u que estejam cursando o último semestre do curso.

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), abriu, nesta segunda-feira (29), seleção para 14 vagas no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (PPG-BADPI).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.