Inmet prevê mais chuvas intensas e ventania em Manaus

De acordo com a Defesa Civil do município, até às 13h30 desta segunda foram registradas seis ocorrências em razão da chuva, sendo duas de desabamento, duas de alagamento, uma de risco de deslizamento de barranco e uma que envolve bueiro.

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgou, nesta segunda-feira (25), um alerta para mais chuvas intensas que devem atingir Manaus e municípios do interior do Amazonas.

