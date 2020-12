Indústria do polo de Manaus pode ser parceira do CBA

Manaus/AM - Em mais uma agenda institucional junto a empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), a alta gestão da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) visitou as instalações fabris da Bridge, fabricante de produtos plásticos que tem ampliado sua estrutura industrial na Zona Franca de Manaus (ZFM) e tem, ainda, utilizado tecnologias exclusivas no País para aperfeiçoar sua produção e garantir qualidade e competitividade para atender ao mercado nacional e internacional.

Os dirigentes industriais Eduardo Pascarelli, Sérgio Coli e Maximiliano Almeida, dentre outros representantes da empresa, receberam os gestores da Suframa e do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) para apresentar o histórico da Bridge na região e as iniciativas da empresa, o que tem elevado o portfólio industrial e permitido o aperfeiçoamento na fabricação, por exemplo, dos filmes plásticos, carro-chefe da Bridge. "Produzimos filmes com resistência cada vez maior, com grau de elasticidade que minimiza riscos de rompimento e dá mais garantia aos compradores do nosso produto, em especial outras empresas que embalam suas produções para movimentações e deslocamentos de centros de distribuições para as prateleiras, por exemplo", disse Coli.

Parceria com CBA

Ainda durante a visita, foi discutida a viabilidade de realização de projetos em parceria entre a Bridge e o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) para que as atividades praticadas pela empresa na região possam ser integradas às capacidades do Centro, o que pode elevar níveis de produtividade, eficiência e fomentar o segmento de bioeconomia da região, em especial diante dos insumos regionais utilizados pela empresa e que beneficiam comunidades do interior do Amazonas.