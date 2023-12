Indígenas na Cidade das Luzes recebem ação social neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam) promove, neste sábado (9), o evento “Ação Social Indígena: Inclusão e Cidadania”, em ação conjunta com órgãos e institutos do eixo estadual. O evento, que acontece das 8h às 14h, contará com ações sociais e atendimento de serviços gratuitos e qualificados à população indígena. A ação atenderá a população tradicional da comunidade Cidade das Luzes, na Avenida Cometa Hally, bairro Tarumã-açu, zona centro-oeste.

O evento é uma atividade integrada com a Secretaria de Direitos Humanos, Justiça e Cidadania (Sejusc-AM), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), Instituto Missão Integral Brasileiro Renascer (Imibre), Instituto Joana Galante, UEA Cidadã, Trupe do Sorriso e UBS Carreta da Mulher.

A ação contará com os serviços de segunda via de certidão de nascimento, emissão de carteira do artesão, cadastro para emprego, orientação para a emissão de carteira de trabalho digital, informações de seguro desemprego, agendamento para a emissão do título do eleitor, atendimento de assistência social, doação de 300 mudas de plantas e o funcionamento da Carreta da Mulher na localidade.

Além disso, a ação contará com ações de bem-estar, como corte de cabelo, design de sobrancelha, massoterapia e estética com limpeza de pele e maquiagem, medição de pressão alta e glicemia, optometrista, ótica, consultas médicas e atendimento de enfermagem em geral.