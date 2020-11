Indígenas de Tupé recebem cestas básicas da Abraço Solidário

Manaus/AM - Indígenas de quatro comunidades ribeirinhas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, na margem esquerda do rio Negro, foram beneficiados nesta quinta-feira (19) com a entrega de 24 cestas básicas, por meio da campanha “Abraço Solidário na Pandemia”, da Prefeitura de Manaus. Foram contempladas famílias indígenas das comunidades Dyakuru, Tatuyo, Tuyuka e Poranga. A iniciativa, coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, integra as ações da parceria firmada com o governo francês, que já beneficiou mais de 8 mil famílias.

“Alcançar comunidades do entorno de Manaus, da área ribeirinha, e atendê-las neste período tão conturbado, é uma realização importante para todos nós, da Prefeitura de Manaus e do Fundo Manaus Solidária”, afirmou a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

José Maria, da etnia Dessana e líder espiritual da comunidade Dyakuru, relatou que, desde o início da pandemia, os indígenas aldeados na região dependem de doações. “Agradecemos muito a todos que estão nos ajudando, porque isso tem sido fundamental para que consigamos nos alimentar. Estamos passando por um momento delicado, por causa da paralisação total do turismo, e acabamos dependendo exclusivamente desse tipo de assistência, que é muito importante para todos nós”, observou.