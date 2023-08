Incêndio se alastra em orla de igarapé em Manaus; vídeos

Bombeiros controlam incêndio na orla do igarapé do Mestre Chico, no centro de Manaus pic.twitter.com/iHAR1n4MA1 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 26, 2023

Manaus/AM – Um incêndio em vegetação se alastrou na orla do igarapé do Mestre Chico, no centro da capital, na tarde deste sábado (26).

As chamas foram controladas por agentes do Corpo de Bombeiros e apesar do fogo ter sido ocasionado próxima a uma calçada, nenhum pedestre ficou ferido.

Incêndio na orla do igarapé do Mestre Chico, no Centro de Manaus pic.twitter.com/VvA8Q2IKFW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 26, 2023

De acordo com o tenente Erny do Corpo de Bombeiros, o incêndio pode ter sido ocasionado devido a queima de lixo e ao forte calor.

Para acionar os bombeiros basta ligar para o 193.