Incêndio que deixou família desabrigada em Manaus pode ter sido criminoso

As vítimas necessitam de doações de roupas, itens de higiene e etc. Interessados em ajudar podem entrar em contato pelo telefone 92 8807-0317.

Na casa havia mulheres, crianças e até uma bebê de colo. Todos tiveram que sair às pressas da casa e ficaram apenas com a roupa do corpo.

Eles relatam que após uma briga entre casal, um homem ateou fogo no colchão e provocou as chamas que se espalharam rapidamente pelo imóvel e consumiu tudo o que a família possuía.

Manaus/AM - Moradores da residência que pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (19), no no beco Dr. Machado, na avenida Constantino Nery, acusam um homem de ter causado a tragédia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.