Incêndio no restaurante La Parrilla assusta clientes em Manaus; vídeos

Nas imagens também é possível ver uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) chegando no restaurante. A causa do princípio de incêndio ainda não foi informada.

Vídeos compartilhados por testemunhas mostram uma nuvem de fumaça escura saindo do restaurante, e pessoas saindo do estabelecimento.

Manaus/AM - Um princípio de incêndio causou um grande susto entre clientes no restaurante La Parrilla, neste sábado (12), na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, em Manaus.

