Incêndio no Cristal Tower causa pânico e idosa é socorrida em estado de choque em Manaus

De acordo com os socorristas, houve um princípio de incêndio na casa de máquinas do prédio. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado, mas as chamas já haviam sido controladas pela brigada do edifício.

Manaus/AM - Um incêndio no edifício Cristal Tower causou pânico e uma idosa precisou ser socorrida após ficar em estado de choque, nesta segunda-feira (30), na Avenida Umberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, em Manaus.

