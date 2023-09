Incêndio em prédio assusta populares em avenida de Manaus, veja vídeo

Vídeo mostra incêndio na Av. Cosme Ferreira em Manaus pic.twitter.com/VWwswSgvtt — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 10, 2023

Manaus/AM - Um prédio abandonado localizado na avenida Cosme Ferreira, na zona leste, pegou fogo na manhã deste domingo (10), e assustou populares. Um vídeo mostra a proporção do incêndio:

As chamas atingiram a estrutura do imóvel e se propagaram com intensidade por conta do grande volume de lixo e da vegetação no entorno.

Uma grande nuvem de fumaça negra chamou a atenção de quem passava pelo local e também podia ser vista de longe.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, neste momento, a equipe trabalha no rescaldo do local. A causa do incêndio será investigada e um laudo deve ser emitido em até 90 dias.